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Олександр Усик заявив, що хотів би змінити гімн України: деякі фрази «не відповідають реальності»

13:38, 27 липня 2025
Боксер зізнався, що хотів би змінити деякі фрази в тексті гімну, оскільки вважає, що вони не відображають сучасні реалії життя.
Олександр Усик заявив, що хотів би змінити гімн України: деякі фрази «не відповідають реальності»
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Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що деякі фрази у тексті гімну України, на його думку, не відповідають реаліям життя сьогодні. Про це український боксер сказав в інтерв’ю британському виданню Daily Mail.

Під час розмови Усика запитали, чи змінилося його ставлення до виконання гімну перед виходом на ринг після початку повномасштабного вторгнення Росії.

«Це завжди було особливим для мене. Це гімн моєї країни, де я народився і живу. Тому це завжди було особливим», — відповів Усик.

Втім, він зазначив, що хотів би змінити окремі слова в українському славні.

«Але я б змінив деякі фрази в гімні. Чесно кажучи, мені не подобаються деякі фрази в гімні. Вони не відповідають реальності життя», — вважає боксер.

При цьому Усик підкреслив, що «у нас неймовірний гімн — він завжди мене мотивує». Які саме рядки він мав на увазі, спортсмен не уточнив.

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Україна Олександр Усик бокс спорт

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