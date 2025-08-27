Чи надається державна допомога при вагітності, якщо жінка стоїть на обліку в центрі зайнятості — роз’яснення

Жінки, зареєстровані як безробітні в центрі зайнятості, мають право на допомогу по вагітності та пологах, для її оформлення слід звернутися до Пенсійного фонду.

Вагітність — важливий період у житті жінки, і держава гарантує соціальний захист майбутнім мамам, зокрема у вигляді матеріальної допомоги. Але виникає запитання: що робити, якщо жінка не працює офіційно, а перебуває на обліку в центрі зайнятості як безробітна — про це розповіли у Пенсійному фонді.

Жінки, які перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, мають право на державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами. Для її призначення потрібно звернутися до територіального органу Пенсійного фонду та подати пакет документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

заява із зазначенням способу виплати (через банк або пошту);

інформація з електронної системи охорони здоров’я про медичний висновок щодо вагітності та пологів;

довідка з центру зайнятості про статус безробітної;

за наявності — посвідчення постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Подати документи можна:

особисто до сервісного центру ПФУ або через ЦНАП;

поштою;

онлайн — через портал ПФУ, додаток ПФУ, портал «Дія» чи інші електронні сервіси (з ЕЦП).

Строк подання: не пізніше ніж через 6 місяців після завершення відпустки по вагітності та пологах.

Розмір допомоги у 2025 році:

3 600 грн на місяць — для безробітних, які мають страховий стаж;

1 500 грн на місяць — для осіб без стажу або звільнених за порушення трудової дисципліни;

мінімальна гарантована сума — 757 грн на місяць (25% від прожиткового мінімуму).

Тривалість виплат залежить від медичних показань:

126 календарних днів — 70 календарних днів до пологів та 56 календарних днів після пологів;

140 календарних днів — у разі ускладнення пологів, що підтверджується довідкою з лікувального закладу — 70 календарних днів до пологів та 70 календарних днів після пологів;

180 календарних днів жінкам, віднесеним до 1-3 категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,— 90 календарних днів до пологів та 90 календарних днів після пологів.

