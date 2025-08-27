Предоставляется ли государственная помощь при беременности, если женщина стоит на учете в центре занятости — разъяснение

Беременность — важный период в жизни женщины, и государство гарантирует будущим мамам социальную защиту, в частности в виде материальной помощи. Но возникает вопрос: что делать, если женщина не работает официально, а состоит на учёте в центре занятости как безработная — об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Женщины, которые состоят на учёте в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами. Для её назначения необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и подать пакет документов:
Подать документы можно:
Срок подачи: не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.
Размер помощи в 2025 году:
3 600 грн в месяц — для безработных, которые имеют страховой стаж;
1 500 грн в месяц — для лиц без стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины;
минимально гарантированная сумма — 757 грн в месяц (25% от прожиточного минимума).
Продолжительность выплат зависит от медицинских показаний:
126 календарных дней — 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов;
140 календарных дней — в случае осложнённых родов, что подтверждается справкой из лечебного учреждения — 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.
180 календарных дней женщинам, отнесенным к 1-3 категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, - 90 календарных дней до родов и 90 календарных дней после родов.
