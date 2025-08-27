Предоставляется ли государственная помощь при беременности, если женщина стоит на учете в центре занятости — разъяснение

Женщины, зарегистрированные как безработные в центре занятости, имеют право на пособие по беременности и родам, для ее оформления следует обратиться в Пенсионный фонд

Беременность — важный период в жизни женщины, и государство гарантирует будущим мамам социальную защиту, в частности в виде материальной помощи. Но возникает вопрос: что делать, если женщина не работает официально, а состоит на учёте в центре занятости как безработная — об этом рассказали в Пенсионном фонде.

Женщины, которые состоят на учёте в центре занятости как безработные, имеют право на государственную помощь в связи с беременностью и родами. Для её назначения необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда и подать пакет документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика (при наличии);

заявление с указанием способа выплаты (через банк или почту);

информация из электронной системы здравоохранения о медицинском заключении по поводу беременности и родов;

справка из центра занятости о статусе безработной;

при наличии — удостоверение пострадавшей вследствие Чернобыльской катастрофы.

Подать документы можно:

лично — в сервисный центр ПФУ или через ЦНАП;

по почте;

онлайн — через портал ПФУ, приложение ПФУ, портал «Дія» или другие электронные сервисы (с использованием КЭП).

Срок подачи: не позднее чем через 6 месяцев после окончания отпуска по беременности и родам.

Размер помощи в 2025 году:

3 600 грн в месяц — для безработных, которые имеют страховой стаж;

1 500 грн в месяц — для лиц без стажа или уволенных за нарушение трудовой дисциплины;

минимально гарантированная сумма — 757 грн в месяц (25% от прожиточного минимума).

Продолжительность выплат зависит от медицинских показаний:

126 календарных дней — 70 календарных дней до родов и 56 календарных дней после родов;

140 календарных дней — в случае осложнённых родов, что подтверждается справкой из лечебного учреждения — 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.

180 календарных дней женщинам, отнесенным к 1-3 категории лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, - 90 календарных дней до родов и 90 календарных дней после родов.

