Практика судів
  1. В Україні

Купівля і реєстрація авто в різні місяці — як нараховується транспортний податок

20:04, 27 серпня 2025
У разі якщо місяць, в якому придбано транспортний, засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
Купівля і реєстрація авто в різні місяці — як нараховується транспортний податок
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У випадках, коли купівля автомобіля та його реєстрація відбуваються в різні місяці, для цілей оподаткування ключовим є саме момент державної реєстрації транспортного засобу. Саме з цієї дати виникає обов’язок зі сплати транспортного податку. Це правило поширюється на всі авто, що підлягають оподаткуванню згідно з Податковим кодексом України.

У ДПС в Івано-Франківській області нагадують, що згідно з пп. 267.1.1 п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пп. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ є об’єктами оподаткування.

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

При оформленні правочину про набуття права власності необхідно звернути увагу на те, що відповідно до ст. 210 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року №435-IV правочин підлягає державній реєстрації у випадках, встановлених законом.

Такий правочин вважається вчиненим з моменту його державної реєстрації. Перелік органів, які здійснюють державну реєстрацію, порядок реєстрації, а також порядок ведення відповідних реєстрів встановлюються законом.

Єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автотранспорту встановлена постановою Кабінету Міністрів від 7 вересня 1998 року №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів».

Отже, за транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт – проведено реєстрацію транспортного засобу.

Таким чином, у разі якщо місяць в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватись транспортний податок повинен з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

податкова податки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський призначив новим Послом України у США Ольгу Стефанішину

Замість Оксани Маркарової Послом України в США буде Ольга Стефанішина – Зеленський підписав указ.

Членам Вищої ради правосуддя і родичам членів ВККС пропонують приборкати свою активність у змаганнях за суддівське крісло — подано законопроект

Автори законопроекту зазначають, що активна та успішна участь у конкурсах на посади суддів членів Вищої ради правосуддя, родичів членів ВРП та ВККС, їх помічників викликає деякі сумніви у неупередженості і прозорості процедур.

Добір на посади суддів місцевих загальних судів – тестування на знання норм права вдало склали 4 489 кандидатів

Наступний етап – тестування когнітивних здібностей у вересні.

За непокору наказу військовослужбовець отримає від 5 до 10 років в’язниці без можливості суду пом’якшити покарання – Комітет рекомендував прийняти законопроект за основу

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти за основу законопроект, за яким військовослужбовців пропонується карати позбавленням волі від 5 до 10 років за непокору – без можливості для суду призначити більш м’яке покарання чи іспитовий строк.

Депутатка місцевої ради, яка одночасно є вчителем чи лікарем, зможе виїхати за кордон, а ось секретар ради – ні: роз’яснення МВС

Якщо депутатка місцевої ради отримує зарплату з місцевого бюджету як посадова особа, то вона зможе виїхати лише у службове відрядження – Ігор Клименко.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області