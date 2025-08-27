Покупка и регистрация авто в разные месяцы — как начисляется транспортный налог

В случае если месяц, в котором приобретено транспортное средство и месяц, в котором проведена процедура его государственной регистрации, разные, то уплачиваться транспортный налог должен с месяца, в котором проведена регистрация транспортного средства.

В случаях, когда покупка автомобиля и его регистрация происходят в разные месяцы, для целей налогообложения ключевым является именно момент государственной регистрации транспортного средства. Именно с этой даты возникает обязанность по уплате транспортного налога. Это правило распространяется на все автомобили, подлежащие налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Украины.

В ГНС в Ивано-Франковской области напоминают, что согласно подпункту 267.1.1 пункта 267.1 статьи 267 Налогового кодекса плательщиками транспортного налога являются физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, которые имеют зарегистрированные в Украине в соответствии с действующим законодательством собственные легковые автомобили, которые, согласно подпункту 267.2.1 пункта 267.2 статьи 267 НКУ, являются объектами налогообложения.

Объектом налогообложения являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно), и среднерыночная стоимость которых превышает 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

При оформлении сделки по приобретению права собственности необходимо обратить внимание на то, что в соответствии со статьей 210 Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года №435-IV сделка подлежит государственной регистрации в случаях, установленных законом.

Такая сделка считается совершённой с момента её государственной регистрации. Перечень органов, осуществляющих государственную регистрацию, порядок регистрации, а также порядок ведения соответствующих реестров устанавливаются законом.

Единая на территории Украины процедура государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учёта автотранспорта установлена постановлением Кабинета Министров от 7 сентября 1998 года №1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учёта автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколяск, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов».

Таким образом, за транспортные средства, приобретённые в течение года, транспортный налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект – была проведена регистрация транспортного средства.

Следовательно, если месяц покупки транспортного средства и месяц его государственной регистрации не совпадают, транспортный налог должен уплачиваться с месяца, в котором была проведена регистрация транспортного средства.

