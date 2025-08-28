На Хмельниччині посадовці незаконно віддали корпус лікарні під забудову — прокуратура

Без погодження з міською радою посадовці незаконно передали фізіотерапевтичний корпус приватному забудовнику.

Двом колишнім посадовцям Кам’янця-Подільського оголосили про підозру у зловживанні службовим становищем.

За даними слідства, вони незаконно передали корпус міської лікарні під будівництво багатоповерхівки. Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році колишні посадовці без погодження з міською радою незаконно передали фізіотерапевтичний корпус приватному забудовнику.

Будівлю було демонтовано для зведення багатоповерхівки. Збитки від таких зловживань – 11 млн грн.

Своїми діями посадовці фактично відчужили майно медзакладу, що перебувало у комунальній власності, чим завдали суттєвої шкоди державним інтересам.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

