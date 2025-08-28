В Хмельницкой области чиновники незаконно отдали корпус больницы под застройку — прокуратура

Без согласования с городским советом чиновники незаконно передали физиотерапевтический корпус частному застройщику.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Двум бывшим чиновникам Каменец-Подольского объявили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

По данным следствия, они незаконно передали корпус городской больницы под строительство многоэтажки. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Досудебное расследование установило, что в 2019 году бывшие чиновники без согласования с городским советом незаконно передали физиотерапевтический корпус частному застройщику.

Здание было демонтировано для строительства многоэтажки. Ущерб от таких злоупотреблений – 11 млн грн.

Своими действиями чиновники фактически отчуждали имущество медучреждения, которое находилось в коммунальной собственности, чем нанесли существенный ущерб государственным интересам.

Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.