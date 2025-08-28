НБУ тимчасово не друкує нові банкноти номіналом 100 та 200 гривень

З початку 2024 року НБУ не випускав нових банкнот номіналом 100 гривень, а з початку 2023 року — банкнот номіналом 200 гривень.

Національний банк України з початку 2024 року не випускав нових банкнот номіналом 100 гривень, а з початку 2023 року — банкнот номіналом 200 гривень. Про це йдеться у відповіді НБУ, пише Економічної правди.

Як зазначається, випуск 100-гривневих банкнот різко скоротився після початку повномасштабної війни: у 2021 році було надруковано близько 240 млн штук, тоді як у 2022–2023 роках — лише по 25 млн. Від початку 2024 року і до 25 серпня 2025-го нових банкнот цього номіналу не друкували.

200-гривневі купюри востаннє друкували у 2022 році (370 млн штук). У 2023–2025 роках їх не випускали, хоча у 2021 році було надруковано 110 млн штук.

У Нацбанку пояснюють, що це не означає відмову від обігу цих банкнот. За потреби регулятор може випускати їх зі сформованих запасів.

Для порівняння: у 2023 році НБУ тимчасово не друкував банкноти номіналом 50 гривень, однак у 2024-му випустив 60 млн штук, а у 2025 році — вже 80 млн.

Найбільше цьогоріч надрукували купюр вищих номіналів:

500 гривень — 200 млн штук;

1000 гривень — 172,8 млн штук (станом на 25 серпня).

Також у 2025 році Нацбанк випустив 60 млн монет номіналом 5 гривень, майже 57 млн монет номіналом 10 гривень та 10 млн монет номіналом 50 копійок.

