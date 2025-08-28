НБУ временно не печатает новые банкноты номиналом 100 и 200 гривен

Практика судов
С начала 2024 года НБУ не выпускал новых банкнот номиналом 100 гривен, а с начала 2023 года — банкнот номиналом 200 гривен.
Национальный банк Украины с начала 2024 года не выпускал новых банкнот номиналом 100 гривен, а с начала 2023 года — банкнот номиналом 200 гривен. Об этом говорится в ответе НБУ, пишет Экономическая правда.

Как отмечается, выпуск 100-гривневых банкнот резко сократился после начала полномасштабной войны: в 2021 году было напечатано около 240 млн штук, тогда как в 2022–2023 годах — лишь по 25 млн. С начала 2024 года и до 25 августа 2025-го новых банкнот этого номинала не печатали.

200-гривневые купюры в последний раз печатали в 2022 году (370 млн штук). В 2023–2025 годах их не выпускали, хотя в 2021 году было изготовлено 110 млн штук.

В Нацбанке объясняют, что это не означает отказа от обращения этих банкнот. При необходимости регулятор может выпускать их из сформированных ранее запасов. 

Для сравнения: в 2023 году НБУ временно не печатал банкноты номиналом 50 гривен, однако в 2024-м выпустил 60 млн штук, а в 2025 году — уже 80 млн.

Больше всего в этом году Нацбанк напечатал купюр высших номиналов:

  • 500 гривен — 200 млн штук;
  • 1000 гривен — 172,8 млн штук (по состоянию на 25 августа).

Также в 2025 году Нацбанк выпустил 60 млн монет номиналом 5 гривен, почти 57 млн монет номиналом 10 гривен и 10 млн монет номиналом 50 копеек.

