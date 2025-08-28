29 серпня – останній день подання декларацій та сплати авансових внесків

Податкова нагадує підприємцям, що завершується термін сплати податків і авансів.

Фото: news.dtkt.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба України нагадала, що 29 серпня 2025 року є останнім днем для виконання низки податкових зобов’язань.

Зокрема, до цього дня необхідно:

Подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств для виробників сільськогосподарської продукції за період із 1 липня 2024 року по 30 червня 2025 року.

Сплатити авансовий внесок із податку на прибуток підприємств для пунктів обміну іноземних валют за серпень 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.