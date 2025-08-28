29 августа – последний день подачи деклараций и уплаты авансовых взносов

Налоговая напоминает предпринимателям, что заканчивается срок уплаты налогов и авансов.

Фото: news.dtkt.ua

Государственная налоговая служба Украины напомнила, что 29 августа 2025 года является последним днем для выполнения ряда налоговых обязательств.

В частности, до этого дня необходимо:

Подать налоговую декларацию по налогу на прибыль предприятий для производителей сельскохозяйственной продукции за период с 1 июля 2024 года по 30 июня 2025 года.

Уплатить авансовый взнос по налогу на прибыль предприятий для пунктов обмена иностранных валют за август 2025 года.

