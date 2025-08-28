Практика судів
Мобілізація експоліцейського Белецького – Офіс омбудсмана вимагає перевірити дії ТЦК

16:41, 28 серпня 2025
Офіс омбудсмена вимагає розслідувати законність мобілізації експоліцейського Івана Белецького на Закарпатті.
Мобілізація експоліцейського Белецького – Офіс омбудсмана вимагає перевірити дії ТЦК
Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся з вимогою перевірити правомірність дій щодо мобілізації колишнього поліцейського Івана Белецького в Закарпатській області. Про це повідомляє ТСН.

Представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков направив офіційні листи до керівника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області та очільника Ужгородського зонального відділу Військової служби правопорядку. У листах він закликав ідентифікувати осіб, які зупинили Белецького та доправили його до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), а також перевірити законність їхніх дій і надати відповідну правову оцінку.

За інформацією представництва Уповноваженого, у соціальних мережах і ЗМІ поширилася інформація про мобілізацію Івана Белецького, який раніше оприлюднив відео дій працівників ТЦК щодо ветерана з інвалідністю. Згідно з повідомленнями, Белецького зупинили невідомі особи в балаклавах посеред вулиці та примусово доставили до ТЦК.

Раніше саме Белецький звернувся до представника омбудсмена Андрія Крючкова щодо інциденту з ветераном. Завдяки оперативному втручанню та співпраці з керівником Ужгородського ТЦК і СП працівники центру публічно вибачилися перед ветераном. Важливу роль у вирішенні цього питання відіграла активна ветеранська спільнота Закарпаття, яка послідовно захищає права та гідність захисників.

Наразі ситуація з мобілізацією Белецького викликала значний суспільний резонанс, особливо після поширення в соціальних мережах відео, на якому зафіксовано можливе застосування фізичної сили особами у військовій формі та балаклавах. У зв’язку з цим Андрій Крючков направив запити до правоохоронних органів із вимогою встановити особи, причетні до інциденту, перевірити законність їхніх дій і надати правову оцінку.

