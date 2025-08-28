Практика судов
  1. В Украине

Мобилизация экс-полицейского Белецкого – Офис омбудсмена требует проверить действия ТЦК

16:41, 28 августа 2025
Офис омбудсмена требует расследовать законность мобилизации экс-полицейского Ивана Белецкого в Закарпатье.
Мобилизация экс-полицейского Белецкого – Офис омбудсмена требует проверить действия ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился с требованием проверить правомерность действий по мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого в Закарпатской области. Об этом сообщает ТСН.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков направил официальные письма руководителю Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и главе Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка. В письмах он призвал идентифицировать лиц, которые остановили Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также проверить законность их действий и дать соответствующую правовую оценку.

По информации представительства Уполномоченного, в социальных сетях и СМИ распространилась информация о мобилизации Ивана Белецкого, который ранее обнародовал видео действий работников ТЦК в отношении ветерана с инвалидностью. Согласно сообщениям, Белецкого остановили неизвестные лица в балаклавах посреди улицы и принудительно доставили в ТЦК.

Ранее именно Белецкий обратился к представителю омбудсмена Андрею Крючкову по поводу инцидента с ветераном. Благодаря оперативному вмешательству и сотрудничеству с руководителем Ужгородского ТЦК и СП работники центра публично извинились перед ветераном. Важную роль в решении этого вопроса сыграло активное ветеранское сообщество Закарпатья, которое последовательно защищает права и достоинство защитников.

Сейчас ситуация с мобилизацией Белецкого вызвала значительный общественный резонанс, особенно после распространения в социальных сетях видео, на котором зафиксировано возможное применение физической силы лицами в военной форме и балаклавах. В связи с этим Андрей Крючков направил запросы в правоохранительные органы с требованием установить лица, причастные к инциденту, проверить законность их действий и дать правовую оценку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция омбудсмен ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минюст передаст неофициальный перевод Конвенции Совета Европы о защите профессии адвоката в МИД для его утверждения

Согласно Конвенции, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам.

Комитет рассмотрит законопроект о предоставлении помощникам судей и секретарям судебных заседаний доступа к данным Демографического реестра

Помощник судьи и секретарь судебного заседания смогут направлять запросы и получать данные Демографического реестра, других реестров и банков данных.

Копирование формулировок обвинительного акта в приговоре еще не свидетельствует о нарушении судом УПК — Верховный Суд

В жалобе в Верховный Суд защитник указал, что суд в приговоре не изложил формулировку обвинения, признанного судом доказанным, а ограничился изложением обвинения, предъявленного органом досудебного расследования.

Недостаточная обоснованность или безосновательность требований не могут считаться недостатком апелляционной жалобы — Верховный Суд

Требования апелляционной жалобы в аспекте убедительности или обоснованности не могут быть проанализированы на стадии открытия производства.

Принятие двух противоположных процессуальных решений по одной и той же апелляционной жалобе является существенным нарушением требований УПК — Верховный Суд

Судья апелляционного суда оставил апелляционную жалобу без движения после открытия апелляционного производства и назначения апелляционного рассмотрения по ней.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області