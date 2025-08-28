Мобилизация экс-полицейского Белецкого – Офис омбудсмена требует проверить действия ТЦК

Офис омбудсмена требует расследовать законность мобилизации экс-полицейского Ивана Белецкого в Закарпатье.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился с требованием проверить правомерность действий по мобилизации бывшего полицейского Ивана Белецкого в Закарпатской области. Об этом сообщает ТСН.

Представитель омбудсмена в Закарпатской области Андрей Крючков направил официальные письма руководителю Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области и главе Ужгородского зонального отдела Военной службы правопорядка. В письмах он призвал идентифицировать лиц, которые остановили Белецкого и доставили его в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК), а также проверить законность их действий и дать соответствующую правовую оценку.

По информации представительства Уполномоченного, в социальных сетях и СМИ распространилась информация о мобилизации Ивана Белецкого, который ранее обнародовал видео действий работников ТЦК в отношении ветерана с инвалидностью. Согласно сообщениям, Белецкого остановили неизвестные лица в балаклавах посреди улицы и принудительно доставили в ТЦК.

Ранее именно Белецкий обратился к представителю омбудсмена Андрею Крючкову по поводу инцидента с ветераном. Благодаря оперативному вмешательству и сотрудничеству с руководителем Ужгородского ТЦК и СП работники центра публично извинились перед ветераном. Важную роль в решении этого вопроса сыграло активное ветеранское сообщество Закарпатья, которое последовательно защищает права и достоинство защитников.

Сейчас ситуация с мобилизацией Белецкого вызвала значительный общественный резонанс, особенно после распространения в социальных сетях видео, на котором зафиксировано возможное применение физической силы лицами в военной форме и балаклавах. В связи с этим Андрей Крючков направил запросы в правоохранительные органы с требованием установить лица, причастные к инциденту, проверить законность их действий и дать правовую оценку.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.