Практика судів
  1. В Україні

Кабмін зобов’язав узгоджувати масові та урочисті заходи з військовими —ЗМІ

21:59, 28 серпня 2025
Повідомляється, що тепер усі масові заходи в Україні треба узгоджувати із військовим командуванням.
Кабмін зобов’язав узгоджувати масові та урочисті заходи з військовими —ЗМІ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні тепер всі масові заходи треба узгоджувати з військовим командуванням, а в Києві з Генштабом. Про це повідомляє Українська правда. 

Зазначається, що Кабінет Міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

"З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов′язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом Збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко надала відповідне доручення міністрам, очільникам центральних органів виконавчої влади, а також керівникам обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, що усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посаду проректора Національної школи суддів оголосять конкурс – відомі умови

Конкурсна комісія буде проводити співбесіди з кандидатами, а призначати переможця конкурсу на посаду буде ВККС.

Цивільних осіб за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його близьких родичів, зможуть покарати обмеженням волі

Крім того, за погрозу військовослужбовцю чи його близьким родичам насильством або знищенням майна цивільних осіб пропонується карати обмеженням волі або позбавленням волі на строк від 3 до 5 років – комітет рекомендував законопроект.

Мін’юст передасть неофіційний переклад Конвенції Ради Європи про захист професії адвоката до МЗС для його затвердження

Згідно з Конвенцією, держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням.

Комітет розгляне законопроект про надання помічникам суддів та секретарям судових засідань доступу до даних Демографічного реєстру

Помічник судді і секретар судового засідання зможуть направляти запити та отримувати дані Демографічного реєстру, інших реєстрів та банків даних.

Копіювання у вироку формулювань обвинувального акту ще не свідчить про порушення судом КПК – Верховний Суд

У скарзі до Верховного Суду захисник вказав, що суд у вироку не виклав формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, а обмежився викладом обвинувачення, пред’явленого органом досудового розслідування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Лозовський
    Олександр Лозовський
    в.о. голови Волинського окружного адміністративного суду
  • Микола Швець
    Микола Швець
    суддя Господарського суду Чернівецької області