Кабмін зобов’язав узгоджувати масові та урочисті заходи з військовими —ЗМІ

Повідомляється, що тепер усі масові заходи в Україні треба узгоджувати із військовим командуванням.

В Україні тепер всі масові заходи треба узгоджувати з військовим командуванням, а в Києві з Генштабом. Про це повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Кабінет Міністрів зобов′язав масові і урочисті заходи в областях узгоджувати з військовим керівництвом, а в Києві – з Генеральним штабом ЗСУ.

"З урахуванням вимог статті закону України "Про правовий режим воєнного стану" прошу у разі планування проведення масових (урочистих) заходів забезпечити обов′язкове їх погодження із військовими командуваннями в зоні їх відповідальності, а в Києві – з Генеральним штабом Збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко надала відповідне доручення міністрам, очільникам центральних органів виконавчої влади, а також керівникам обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Нагадаємо, що усі заявники, які звертаються щодо погодження проведення масових заходів у Києві, мають попередньо отримати дозвіл у Генштабі.

