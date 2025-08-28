Кабмин обязал согласовывать массовые и торжественные мероприятия с военными — СМИ

Сообщается, что теперь все массовые мероприятия в Украине следует согласовывать с военным командованием.

В Украине теперь все массовые мероприятия следует согласовывать с военным командованием, а в Киеве с Генштабом. Об этом сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Кабинет Министров обязал массовые и торжественные мероприятия в областях согласовывать с военным руководством, а в Киеве – с Генеральным штабом ВСУ.

"С учетом требований статьи закона Украины "О правовом режиме военного положения" прошу в случае планирования проведения массовых (торжественных) мер обеспечить обязательное их согласование с военными командованиями в зоне их ответственности, а в Киеве - с Генеральным штабом Вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Юлия Свириденко предоставила соответствующее поручение министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, а также руководителям областных и Киевской городской военных администраций.

Напомним, что все заявители, которые обращаются по поводу согласования проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе.

