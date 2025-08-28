В Киеве массовые мероприятия теперь должны согласовывать с Генштабом, — СМИ

Как сообщается, массовые мероприятия в Киеве теперь будут проводить только по согласованию с Генштабом.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко выдал поручение, которым обязал организаторов массовых и торжественных событий предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом Вооруженных сил. Поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Украины от 23 августа 2025 года. Об этом сообщает "Вечерний Киев".

В частности, все заявители, которые обращаются за согласованием проведения массовых мероприятий в Киеве, должны предварительно получить разрешение в Генштабе.

Также организаторы, чьи обращения уже находятся на проработке, обязаны пройти эту процедуру и сообщить результату КМВА.

"Информацию о новых правилах необходимо довести до всех исполнителей и ответственных структур", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.