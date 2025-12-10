10 грудня – яке сьогодні свято та головні події

10 грудня відзначають День прав людини та Міжнародний день захисту прав тварин.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 10 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

10 грудня в Україні і світі святкують Всесвітній день футболу. Це свято було засноване, щоб вшанувати універсальну силу футболу як спорту, який об’єднує людей різного віку, національностей і культур. Ідея Всесвітнього дня футболу пов’язана з прагненням підкреслити роль спорту у формуванні дружби, взаємоповаги та здорового способу життя. Свято нагадує, що футбол — не лише професійна гра, але й інструмент соціальної взаємодії, виховання командного духу та розвитку молоді.

Також 10 грудня День прав людини. Саме 10 грудня 1948 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила Загальну декларацію прав людини — документ, який визначив базові права та свободи людини. День прав людини покликаний нагадати про рівність усіх людей і важливість захисту їхніх свобод.

А ще 10 грудня Міжнародний день захисту прав тварин. Ідея цього дня виникла на хвилі зростання міжнародного руху за права тварин і захист їх від насильства. День збігається з Днем прав людини, щоб підкреслити, що повага до життя та добробуту істот — важливий складник цивілізованого суспільства.

10 грудня святкують День десяткової системи Дьюї. Саме цього дня народився Мелвіл Дьюї (10 грудня 1851 року). Свято має на меті вшанувати його внесок у бібліотечну справу — створення класифікаційної системи, яка дозволяє зручно організовувати знання і робить бібліотеки ефективними. ДКД — це бібліотечна система класифікації, розроблена Дьюї. Вперше опублікована 1876 року.

Яке сьогодні церковне свято

10 грудня за церковним календарем День пам’яті Мучеників Мини, Єрмогена та Євграфа. Це подія зі східнохристиянської традиції, пов’язана з трьома святими, які постраждали за віру у Христа в епоху ранніх гонінь на християн. Мина був воєначальником у Константинополі та вирізнявся справедливістю й чесністю. Єрмоген — видатний представник міської адміністрації та людина освічена. Євграф був другом і послідовником Єрмогена.

Календар важливих подій за 10 грудня

1520 рік — Мартін Лютер привселюдно спалює папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу;

1637 рік — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнають поразки від війська Речі Посполитої біля містечка Боровиця;

1684 рік — Едмонд Галлей зачитує на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння;

1768 рік — у Великій Британії засновують Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії;

1817 рік — Міссісіпі стає 20-м штатом США, його назва у перекладі з мови індіанців означає «Велика річка»;

1901 рік — у Стокгольмі вручили перші Нобелівські премії;

1948 рік — Генеральна Асамблея ООН ухвалює Загальну декларацію прав людини;

1953 рік — виходить 1-й номер журналу «Плейбой»;

1981 рік — американський журнал The New England Journal of Medicine публікує замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, переважно серед гомосексуалів, пізніше недуг отримує назву «синдром набутого імунодефіциту» (СНІД);

1999 рік — Панамський канал переходить під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.