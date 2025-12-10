10 декабря – какой сегодня праздник и главные события

10 декабря отмечается День прав человека и Международный день защиты прав животных.

В среду, 10 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

10 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день футбола. Этот праздник был основан, чтобы почтить универсальную силу футбола как спорта, объединяющего людей всех возрастов, национальностей и культур. Идея Всемирного дня футбола связана со стремлением подчеркнуть роль спорта в формировании дружбы, взаимоуважения и здорового образа жизни. Праздник напоминает, что футбол не только профессиональная игра, но и инструмент социального взаимодействия, воспитания командного духа и развития молодежи.

Также 10 декабря День прав человека. Именно 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека — документ, определивший базовые права и свободы человека. День прав человека призван напомнить о равенстве всех людей и о важности защиты их свобод.

А еще 10 декабря Международный день защиты прав животных. Идея этого дня возникла на волне роста международного движения за права животных и защиты их от насилия. День совпадает с Днем прав человека, чтобы подчеркнуть, что уважение к жизни и благополучию существ — важная составляющая цивилизованного общества.

10 декабря празднуют День десятичной системы Дьюи. Именно в этот день родился Мелвилл Дьюи (10 декабря 1851 года). Цель праздника — почтить его вклад в библиотечное дело — создание классификационной системы, которая позволяет удобно организовывать знания и делает библиотеки эффективными. ДКД — это библиотечная система классификации, разработанная Дьюи. Впервые опубликована в 1876 году.

Какой сегодня церковный праздник

10 декабря по церковному календарю День памяти Мучеников Мины, Ермогена и Евграфа. Это событие по восточнохристианской традиции, связанное с тремя святыми, пострадавшими за веру во Христа в эпоху ранних гонений на христиан. Мина был военачальником в Константинополе и отличался справедливостью и честностью. Ермоген — выдающийся представитель городской администрации и человек образованный. Евграф был другом и последователем Ермогена.

Календарь важных событий за 10 декабря

1520 год — Мартин Лютер публично сжигает папскую буллу Exsurge Domine об отлучении его от церкви в Виттенберге;

1637 год — казацкие войска под руководством Павла Бута терпят поражение от войска Речи Посполитой возле городка Боровица;

1684 год — Эдмонд Галлей зачитывает на заседании Королевского общества работу Исаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в которой законы Кеплера были выведены на основе теории тяготения;

1768 год — в Великобритании основывают Королевскую Академию Искусств, наиболее влиятельную и авторитетную Ассоциацию художников Великобритании;

1817 год — Миссисипи становится 20-м штатом США, его название в переводе с языка индейцев означает «Великая река»;

1901 год — в Стокгольме вручили первые Нобелевские премии;

1948 год — Генеральная Ассамблея ООН принимает Всеобщую декларацию прав человека;

1953 год — выходит 1-й номер журнала «Плейбой»;

1981 год — американский журнал The New England Journal of Medicine публикует заметку о новом заболевании, которое привело к гибели 95 человек, преимущественно среди гомосексуалов, позже недуг получает название «синдром приобретенного иммунодефицита» (СПИД);

1999 год — Панамский канал переходит под юрисдикцию Панамы (ранее был под юрисдикцией Соединенных Штатов).

