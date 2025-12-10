  1. В Україні

НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка

11:12, 10 грудня 2025
Колишнього голову Дніпропетровської обласної держадміністрації та його спільників підозрюють у розкраданні 392 млн гривень на ремонті доріг.
НАБУ і САП відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської ОДА Резніченка
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрили матеріали в справі колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та його спільників. Їх підозрюють у заволодінні понад 392 млн грн під час проведення робіт на автомобільних дорогах регіону.

За версією слідства

За даними слідства, підозрювані підробили документи, щоб швидше отримати гроші та уникнути складних процедур (розробка проєктної документації, її експертиза, технагляд). Поточний чи капітальний ремонт доріг вони замінили на експлуатаційне обслуговування, яке у 2022 році було в пріоритеті. 

Як вказують у НАБУ, витрати на роботи безпідставно збільшили до 1,5 млрд гривень.

«На цю суму уклали договори з компанією, яка пов’язана із головою Дніпропетровської ОДА. Та в свою чергу завищила вартість матеріалів на понад 392 млн гривень. Частину цих грошей вивели на рахунки інших компаній, підконтрольних високопосадовцю та його заступнику», - повідомили у Бюро.

У вересні 2024 року про підозру повідомили п'ятьом особам. Тоді НАБУ повідомило про підозру ексголові Дніпропетровської ОДА Валентину Резніченку.

Наразі їхні дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України. Одному з них (колишньому керівнику департаменту ДнОДА) додатково повідомили про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

