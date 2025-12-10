  1. В Украине

НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего председателя Днепропетровской ОГА Резниченко

11:12, 10 декабря 2025
Бывшего председателя Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщников подозревают в хищении 392 млн гривен на ремонте дорог.
НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего председателя Днепропетровской ОГА Резниченко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы по делу бывшего главы Днепропетровской областной государственной администрации и его сообщников. Их подозревают в завладении более 392 млн грн во время проведения работ на автомобильных дорогах региона.

По версии следствия

По данным следствия, подозреваемые подделали документы, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, ее экспертиза, технадзор). Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, которое в 2022 году было в приоритете.

Как указывают в НАБУ, расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен.

«На эту сумму заключили договоры с компанией, которая связана с главой Днепропетровской ОГА. Она, в свою очередь, завысила стоимость материалов более чем на 392 млн гривен. Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных высокопоставленному чиновнику и его заместителю», — сообщили в Бюро.

В сентябре 2024 года о подозрении сообщили пяти лицам. Тогда НАБУ сообщило о подозрении экспредседателю Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко.

Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из них (бывшему руководителю департамента ДнОГА) дополнительно сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ САП дороги

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]