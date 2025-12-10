НАБУ и САП открыли материалы по делу бывшего председателя Днепропетровской ОГА Резниченко

Бывшего председателя Днепропетровской областной госадминистрации и его сообщников подозревают в хищении 392 млн гривен на ремонте дорог.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура открыли материалы по делу бывшего главы Днепропетровской областной государственной администрации и его сообщников. Их подозревают в завладении более 392 млн грн во время проведения работ на автомобильных дорогах региона.

По версии следствия

По данным следствия, подозреваемые подделали документы, чтобы быстрее получить деньги и избежать сложных процедур (разработка проектной документации, ее экспертиза, технадзор). Текущий или капитальный ремонт дорог они заменили на эксплуатационное обслуживание, которое в 2022 году было в приоритете.

Как указывают в НАБУ, расходы на работы безосновательно увеличили до 1,5 млрд гривен.

«На эту сумму заключили договоры с компанией, которая связана с главой Днепропетровской ОГА. Она, в свою очередь, завысила стоимость материалов более чем на 392 млн гривен. Часть этих денег вывели на счета других компаний, подконтрольных высокопоставленному чиновнику и его заместителю», — сообщили в Бюро.

В сентябре 2024 года о подозрении сообщили пяти лицам. Тогда НАБУ сообщило о подозрении экспредседателю Днепропетровской ОГА Валентине Резниченко.

Сейчас их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Одному из них (бывшему руководителю департамента ДнОГА) дополнительно сообщили о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

