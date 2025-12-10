  1. В Україні

Дірку від бублика отримаєте, а не Україну, — Мельник в Радбезі ООН заявив, що Україна не торгує суверенітетом

08:31, 10 грудня 2025
Андрій Мельник наголосив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом.
Дірку від бублика отримаєте, а не Україну, — Мельник в Радбезі ООН заявив, що Україна не торгує суверенітетом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 9 грудня заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Відео з виступом Мельник виклав на своїй сторінці в X.

«Україна хотіла б висловити вдячність за нещодавні мирні зусилля Сполучених Штатів, особливо за дуже інтенсивну дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, – зазначив Мельник. – Ми розраховуємо на силу і майстерність американської дипломатії».

Він підтвердив готовність України до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. При цьому наголосив: «Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі».

«Росія хоче, щоб Україна капітулювала… Але ось моя відповідь: «дырку от бублика получите», а не Україну!» – сказав постпред, промовивши останню фразу як англійською, так і російською мовами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

росія Україна війна ООН

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контракти для військових на 1-10 років та відстрочка після служби – у Раді зареєстрували законопроект

Проєкт закону передбачає продовження контрактів, нові механізми перевірки підстав для відстрочки та фінансову мотивацію.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]