Дірку від бублика отримаєте, а не Україну, — Мельник в Радбезі ООН заявив, що Україна не торгує суверенітетом

Андрій Мельник наголосив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом.

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 9 грудня заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Відео з виступом Мельник виклав на своїй сторінці в X.

«Україна хотіла б висловити вдячність за нещодавні мирні зусилля Сполучених Штатів, особливо за дуже інтенсивну дипломатичну діяльність останніх кількох тижнів, – зазначив Мельник. – Ми розраховуємо на силу і майстерність американської дипломатії».

Він підтвердив готовність України до конкретних кроків для відновлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру. При цьому наголосив: «Наша територія і наш суверенітет не продаються. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі».

«Росія хоче, щоб Україна капітулювала… Але ось моя відповідь: «дырку от бублика получите», а не Україну!» – сказав постпред, промовивши останню фразу як англійською, так і російською мовами.

