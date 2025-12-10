Дырку от бублика получите, а не Украину, — Мельник на заседании Совбеза ООН заявил, что Украина не торгует суверенитетом

Андрей Мельник подчеркнул, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 9 декабря заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. Видео выступления Мельник опубликовал на своей странице в X.

«Украина хотела бы выразить благодарность за недавние мирные усилия Соединенных Штатов, особенно за очень интенсивную дипломатическую деятельность последних нескольких недель, — отметил Мельник. — Мы рассчитываем на силу и мастерство американской дипломатии».

Он подтвердил готовность Украины к конкретным шагам для восстановления всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира. При этом подчеркнул: «Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском рынке».

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала… Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину!» — сказал постпред, произнеся последнюю фразу как на английском, так и на русском языках.

