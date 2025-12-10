  1. В Украине

Дырку от бублика получите, а не Украину, — Мельник на заседании Совбеза ООН заявил, что Украина не торгует суверенитетом

08:31, 10 декабря 2025
Андрей Мельник подчеркнул, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом.
Дырку от бублика получите, а не Украину, — Мельник на заседании Совбеза ООН заявил, что Украина не торгует суверенитетом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН 9 декабря заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. Видео выступления Мельник опубликовал на своей странице в X.

«Украина хотела бы выразить благодарность за недавние мирные усилия Соединенных Штатов, особенно за очень интенсивную дипломатическую деятельность последних нескольких недель, — отметил Мельник. — Мы рассчитываем на силу и мастерство американской дипломатии».

Он подтвердил готовность Украины к конкретным шагам для восстановления всеобъемлющего, справедливого и долговременного мира. При этом подчеркнул: «Наша территория и наш суверенитет не продаются. Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском рынке».

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала… Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину!» — сказал постпред, произнеся последнюю фразу как на английском, так и на русском языках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия Украина война ООН

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контракты для военных на 1-10 лет и отсрочка после службы – в Раде зарегистрировали законопроект

Проект закона предусматривает продление контрактов, новые механизмы проверки оснований для отсрочки и финансовую мотивацию.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]