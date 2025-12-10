На Львівщині чоловік напав на співробітників ТЦК — є поранений

Чоловік завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток».

У Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу співробітників територіального центру комплектування. Про це повідомило Оперативне командування «Захід».

Зазначається, що інцидент стався 9 грудня. Чоловік завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток».

«Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.

В ОК «Захід» підкреслили, що фіксують небезпечну тенденцію - агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та «перетворюється на тривожну тенденцію». В обох інцидентах з нападом громадяни, за версією ОК «Захід», «свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство» - що несе пряму загрозу для співробітників ТЦК та поліції.

«Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про «зловживання мобілізацією», дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах.

Ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть «героїчна», що безпосередньо призводить до реальних нападів», - зазначили в командуванні.

В ОК «Захід» додали: «будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною».

