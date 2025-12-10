  1. В Україні

На Львівщині чоловік напав на співробітників ТЦК — є поранений

10:01, 10 грудня 2025
Чоловік завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток».
На Львівщині чоловік напав на співробітників ТЦК — є поранений
Фото: ukr.radio
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області під час проведення заходів оповіщення громадянин скоїв напад на групу співробітників територіального центру комплектування. Про це повідомило Оперативне командування «Захід».

Зазначається, що інцидент стався 9 грудня. Чоловік завдав травми одному зі співробітників центру комплектування предметом, схожим на кухонний інструмент типу «сокира-молоток».

«Постраждалого госпіталізовано, його життю нічого не загрожує. Правоохоронні органи проводять слідчі дії. Цей напад стався менш ніж за тиждень після трагедії у Львові, де військовослужбовець загинув від ножового поранення, завданого громадянином під час виконання групою оповіщення службових обов’язків», - йдеться у повідомленні.

В ОК «Захід» підкреслили, що фіксують небезпечну тенденцію - агресія проти ТЦК перестає бути поодинокими випадками та «перетворюється на тривожну тенденцію». В обох інцидентах з нападом громадяни, за версією ОК «Захід», «свідомо ігнорували законні вимоги, намагалися уникнути встановлення особи, застосували фізичне насильство» - що несе пряму загрозу для співробітників ТЦК та поліції.

«Формування негативного ставлення до ТЦК та СП, нормалізація ухиляння, меми про «зловживання мобілізацією», дискредитація військових, токсичні наративи та багаторічна дезінформація стали буденністю у соцмережах і приватних розмовах.

Ці інформаційні впливи створюють середовище, у якому агресія проти представників сил оборони сприймається окремими громадянами як виправдана або навіть «героїчна», що безпосередньо призводить до реальних нападів», - зазначили в командуванні.

В ОК «Захід» додали: «будь-яка агресія проти представників сил оборони є кримінальним злочином із невідворотною правовою відповідальністю. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

напад ТЦК мобілізація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КЦС ВС знайшов виключну правову проблему та передав на розгляд ВП ВС справу про підвищення тарифів та зміну надавача послуг теплопостачання

Чи може зміна постачальника автоматично тягнути за собою підвищення вартості комунальних послуг: Рішення у цій справі визначить долю тисяч аналогічних позовів.

35 тисяч євро за страждання: як війна формує судову практику компенсації моральної шкоди

Українське правосуддя виходить за межі символічних сум, створюючи нові підходи до сатисфакції.

Водив напідпитку: чоловік отримав умовний термін за невиконання рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в умисному невиконанні рішення суду про позбавлення права керування транспортом.

Уникав відповідей та вдавався до маніпуляцій: Жернаков намагався перетворити засідання ТСК на «театр абсурду»

На засіданні ТСК Михайлові Жернакову ставили прямі запитання про ГРД та фінанси DEJURE, але він ухилявся від відповідей і вдавався маніпуляцій на темі війні.

Жернаков ухилявся від відповідей на засіданні ТСК Власенка-Бужанського

Михайло Жернаков намагається перетворити засідання на шоу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]