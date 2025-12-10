На Львовщине мужчина напал на сотрудников ТЦК — есть раненый

Мужчина причинил травмы одному из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа «топор-молоток».

Фото: ukr.radio

Во Львовской области во время проведения мероприятий по оповещению гражданин совершил нападение на группу сотрудников территориального центра комплектования. Об этом сообщило Оперативное командование «Запад».

Отмечается, что инцидент произошел 9 декабря. Мужчина причинил травмы одному из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа «топор-молоток».

«Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином при выполнении группой оповещения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ОК «Запад» подчеркнули, что фиксируют опасную тенденцию: агрессия против ТЦК перестает быть единичными случаями и «превращается в тревожную тенденцию». В обоих инцидентах, по версии ОК «Запад», граждане «сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие» — что несет прямую угрозу для сотрудников ТЦК и полиции.

«Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о “злоупотреблениях мобилизацией”, дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали будничностью в соцсетях и частных разговорах.

Эти информационные воздействия создают среду, в которой агрессия против представителей сил обороны воспринимается отдельными гражданами как оправданная или даже “героическая”, что непосредственно приводит к реальным нападениям», — отметили в командовании.

В ОК «Запад» добавили: «любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неизбежной правовой ответственностью. Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных является недопустимой».

