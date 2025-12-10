  1. В Украине

На Львовщине мужчина напал на сотрудников ТЦК — есть раненый

10:01, 10 декабря 2025
Мужчина причинил травмы одному из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа «топор-молоток».
На Львовщине мужчина напал на сотрудников ТЦК — есть раненый
Фото: ukr.radio
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области во время проведения мероприятий по оповещению гражданин совершил нападение на группу сотрудников территориального центра комплектования. Об этом сообщило Оперативное командование «Запад».

Отмечается, что инцидент произошел 9 декабря. Мужчина причинил травмы одному из сотрудников центра комплектования предметом, похожим на кухонный инструмент типа «топор-молоток».

«Пострадавший госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Правоохранительные органы проводят следственные действия. Это нападение произошло менее чем через неделю после трагедии во Львове, где военнослужащий погиб от ножевого ранения, нанесенного гражданином при выполнении группой оповещения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В ОК «Запад» подчеркнули, что фиксируют опасную тенденцию: агрессия против ТЦК перестает быть единичными случаями и «превращается в тревожную тенденцию». В обоих инцидентах, по версии ОК «Запад», граждане «сознательно игнорировали законные требования, пытались избежать установления личности, применили физическое насилие» — что несет прямую угрозу для сотрудников ТЦК и полиции.

«Формирование негативного отношения к ТЦК и СП, нормализация уклонения, мемы о “злоупотреблениях мобилизацией”, дискредитация военных, токсичные нарративы и многолетняя дезинформация стали будничностью в соцсетях и частных разговорах.

Эти информационные воздействия создают среду, в которой агрессия против представителей сил обороны воспринимается отдельными гражданами как оправданная или даже “героическая”, что непосредственно приводит к реальным нападениям», — отметили в командовании.

В ОК «Запад» добавили: «любая агрессия против представителей сил обороны является уголовным преступлением с неизбежной правовой ответственностью. Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных является недопустимой».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

нападение ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
КГС ВС нашел исключительную правовую проблему и передал на рассмотрение ВП ВС дело о повышении тарифов и изменении поставщика услуг теплоснабжения

Может ли смена поставщика автоматически повлечь повышение стоимости коммунальных услуг: Решение по этому делу определит судьбу тысяч аналогичных исков

35 тысяч евро за страдания: как война формирует судебную практику компенсации морального вреда

Украинское правосудие выходит за пределы символических сумм, создавая новые подходы к сатисфакции.

Водил в нетрезвом виде: мужчина получил условный срок за невыполнение решения суда

Суд признал мужчину виновным в умышленном невыполнении решения суда о лишении права управления транспортным средством.

Уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям: Жернаков пытался превратить заседание ВСК в «театр абсурда»

На заседании ВСК Михаилу Жернакову ставили прямые вопросы о ОСД и финансах DEJURE, но он уклонялся от ответов и прибегал к манипуляциям на теме войны.

Жернаков уклонялся от ответов на заседании ТСК Власенко–Бужанского

Михаил Жернаков пытается превратить заседание в шоу.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]