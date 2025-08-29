Практика судів
Не тільки в Києві — відтепер масові заходи в Україні можливі тільки з дозволу військових

08:29, 29 серпня 2025
Усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.
Не тільки в Києві — відтепер масові заходи в Україні можливі тільки з дозволу військових
Фото: Борис Корпусенко
В Україні змінять правила проведення масових заходів. Так, організатори повинні попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом Збройних сил. Доручення підписано на виконання розпорядження прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, відтепер для проведення масових заходів необхідно отримати дозвіл від військових.

«Цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів - усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог», - вказав він.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зробив кілька важливих уточнень.

За словами Ткаченка, доручення не стосувалося заборони мітингів. Мова йшла лише про додаткове погодження проведення культурних масових заходів.

Він також підкреслив, що це рішення поширюється не лише на Київ, а й підтримується всіма обласними військовими адміністраціями.

Військовий омбудсман закликала законодавців не перетворювати суддів на статистів, забороняючи їм призначати більш м’яке покарання військовослужбовцям за непокору

Такі зміни позбавлять суди можливості під час винесення вироку врахувати всі обставини, фактично перетворюючи суддів на статистів, аргумент же щодо підвищення рівня дисципліни шляхом посилення кримінальної відповідальності видається сумнівним – Ольга Решетилова надала свій висновок щодо законопроекту 13452.

Державна судова адміністрація визначила, як буде здійснюватися преміювання керівників апаратів судів у разі відсутності в суді голови суду

Премії та їх розмір, а також виплату матеріальної допомоги, у разі відсутності в суді голови суду необхідно погоджувати з головою ДСА або з начальником ТУ ДСА.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

