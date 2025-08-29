Не тільки в Києві — відтепер масові заходи в Україні можливі тільки з дозволу військових

Усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог.

В Україні змінять правила проведення масових заходів. Так, організатори повинні попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом Збройних сил. Доручення підписано на виконання розпорядження прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника, відтепер для проведення масових заходів необхідно отримати дозвіл від військових.

«Цього тижня провів чергове засідання Ради оборони Київської області, де в присутності керівників силових структур, голів районів та громад довів рішення Уряду про порядок проведення масових заходів - усі заходи можуть відбуватися виключно за погодженням із військовим командуванням та з урахуванням безпекових вимог», - вказав він.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко зробив кілька важливих уточнень.

За словами Ткаченка, доручення не стосувалося заборони мітингів. Мова йшла лише про додаткове погодження проведення культурних масових заходів.

Він також підкреслив, що це рішення поширюється не лише на Київ, а й підтримується всіма обласними військовими адміністраціями.

