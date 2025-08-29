Практика судов
Не только в Киеве — теперь массовые мероприятия в Украине возможны только с разрешения военных

08:29, 29 августа 2025
Все мероприятия могут проводиться исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности.
Не только в Киеве — теперь массовые мероприятия в Украине возможны только с разрешения военных
В Украине изменят правила проведения массовых мероприятий. Так, организаторы должны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом Вооруженных сил. Поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Юлии Свириденко.

По словам главы Киевской областной военной администрации Николая Калашника, отныне для проведения массовых мероприятий необходимо получить разрешение от военных.

«На этой неделе провел очередное заседание Совета обороны Киевской области, где в присутствии руководителей силовых структур, глав районов и общин довел решение Правительства о порядке проведения массовых мероприятий — все мероприятия могут проходить исключительно по согласованию с военным командованием и с учетом требований безопасности», — указал он.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко сделал несколько важных уточнений.

По словам Ткаченко, поручение не касалось запрета митингов. Речь шла лишь о дополнительном согласовании проведения культурных массовых мероприятий.

Он также подчеркнул, что это решение распространяется не только на Киев, но и поддерживается всеми областными военными администрациями.

Киев Украина КГВА

