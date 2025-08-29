Очільник КМВА Тимур Ткаченко пояснив, чи заборонять у Києві концерти

Концерти та фестивалі відтепер проводитимуть лише за погодженням із військовими.

Очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко пояснив, чи заборонять у Києві концерти.

За словами Ткаченка, його доручення не стосувалося заборони мітингів. Йшлося лише про необхідність додаткового погодження культурних масових заходів.

Очільник КМВА також наголосив, що рішення стосується не лише Києва, а й усіх обласних військових адміністрацій.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», в Україні змінять правила проведення масових заходів. Так, організатори повинні попередньо узгоджувати їх проведення з Генеральним штабом Збройних сил. Доручення підписано на виконання розпорядження прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник додав, що відтепер для проведення масових заходів необхідно отримати дозвіл від військових.

