Глава КМВА Тимур Ткаченко объяснил, запретят ли в Киеве концерты

Концерты и фестивали теперь будут проводить только по согласованию с военными.

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко пояснил, запретят ли в Киеве концерты.

По словам Ткаченко, его поручение не касалось запрета митингов. Речь шла лишь о необходимости дополнительного согласования культурных массовых мероприятий.

Глава КГВА также подчеркнул, что решение касается не только Киева, но и всех областных военных администраций.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Украине изменят правила проведения массовых мероприятий. Так, организаторы должны предварительно согласовывать их проведение с Генеральным штабом Вооруженных сил. Поручение подписано во исполнение распоряжения премьер-министра Юлии Свириденко.

Глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник добавил, что отныне для проведения массовых мероприятий необходимо получить разрешение от военных.

