У Вроцлаві з’явився бронзовий український гном – фото

14:06, 29 серпня 2025
Новий гном став частиною великої вроцлавської родини, що налічує понад тисячу бронзових фігурок.
У Вроцлаві біля Генерального консульства України відкрили бронзового українського гнома. Подія відбулася на завершення дипломатичної місії Генконсула Юрія Токара та з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. Урочисте відкриття провів президент міста Яцек Сутрик.

Як повідомили у Генеральному консульстві України у Вроцлаві, новий гном став частиною великої вроцлавської родини, що налічує понад тисячу бронзових фігурок — одного з найвідоміших символів міста та туристичної принади.

«Відтепер серед них є і наш – український. Шукайте його біля вікон консульства, фотографуйтеся, діліться світлинами – хай цей гномик стане яскравою українською посмішкою у Вроцлаві», — зазначили в консульстві.

Крім того, на острові Бема українські дипломати разом із представниками міста посадили дерево як символ дружби, співпраці та єднання українського й польського народів.

