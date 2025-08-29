Во Вроцлаве появился бронзовый украинский гном – фото

Новый гном стал частью большой вроцлавской семьи, которая насчитывает более тысячи бронзовых фигурок.

Во Вроцлаве возле Генерального консульства Украины открыли бронзового украинского гнома. Событие состоялось по случаю завершения дипломатической миссии Генконсула Юрия Токаря и в честь 34-й годовщины Независимости Украины. Торжественное открытие провел президент города Яцек Сутрык.

Как сообщили в Генеральном консульстве Украины во Вроцлаве, новый гном стал частью большой вроцлавской семьи, которая насчитывает более тысячи бронзовых фигурок — одного из самых известных символов города и туристической достопримечательности.

«Отныне среди них есть и наш – украинский. Ищите его у окон консульства, фотографируйтесь, делитесь снимками – пусть этот гномик станет яркой украинской улыбкой во Вроцлаве», — отметили в консульстве.

Кроме того, на острове Бема украинские дипломаты вместе с представителями города посадили дерево как символ дружбы, сотрудничества и единения украинского и польского народов.

