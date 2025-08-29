У Києві автомобіль поліцейських від удару у ДТП перевернувся на дах – ДБР відкрило справу

У Києві ДБР розслідує смертельну ДТП за участі службового авто поліції.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим авто поліції – водій-поліцейський загинув.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП.

Аварія сталася сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича. За попередніми даними, автомобіль Renault зіткнувся зі службовим Mitsubishi поліції, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Від удару службове авто перекинулося.

Поліцейський, що перебував за кермом, загинув на місці від отриманих травм. Ще троє учасників аварії дістали тілесні ушкодження, їхній стан оцінюють як стабільний.

В межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі ДБР працюють на місці трагедії, зʼясовують всі обставини аварії.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

