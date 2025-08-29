У Києві автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим авто поліції – водій-поліцейський загинув

Унаслідок удару службове авто перекинулося.

У столиці триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі службового автомобіля поліції.

Як повідомили у поліції Києва, аварія сталася сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича. За попередніми даними, Renault зіткнувся зі службовим Mitsubishi, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок удару службове авто перекинулося.

Водій-поліцейський загинув на місці від отриманих травм. Ще троє осіб дістали тілесні ушкодження, наразі їхній стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

