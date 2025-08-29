Практика судів
У Києві автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим авто поліції – водій-поліцейський загинув

11:06, 29 серпня 2025
Унаслідок удару службове авто перекинулося.
У Києві автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим авто поліції – водій-поліцейський загинув
У столиці триває розслідування смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі службового автомобіля поліції.

Як повідомили у поліції Києва, аварія сталася сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича. За попередніми даними, Renault зіткнувся зі службовим Mitsubishi, який рухався з увімкненими проблисковими маячками. Унаслідок удару службове авто перекинулося.

Водій-поліцейський загинув на місці від отриманих травм. Ще троє осіб дістали тілесні ушкодження, наразі їхній стан стабільний.

На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування.

поліція ДТП Київ

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
