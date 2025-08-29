В Киеве автомобиль Renault столкнулся со служебным авто полиции – водитель-полицейский погиб

В результате удара служебное авто перевернулось.

В столице продолжается расследование смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием служебного автомобиля полиции.

Как сообщили в полиции Киева, авария произошла сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича. По предварительным данным, Renault столкнулся со служебным Mitsubishi, который двигался с включенными проблесковыми маячками. В результате удара служебное авто перевернулось.

Водитель-полицейский погиб на месте от полученных травм. Еще трое человек получили телесные повреждения, их состояние стабильное.

На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование.

