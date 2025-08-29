В Киеве автомобиль полицейских от удара в ДТП перевернулся на крышу – ГБР открыло дело

В Киеве ГБР расследует смертельное ДТП с участием служебного авто полиции.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в столице автомобиль Renault столкнулся со служебным авто полиции – водитель-полицейский погиб.

В Государственном бюро расследований сообщили, что начато уголовное производство по факту смертельного ДТП.

Авария произошла сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича. По предварительным данным, автомобиль Renault столкнулся со служебным Mitsubishi полиции, который двигался с включенными проблесковыми маячками. От удара служебное авто перевернулось.

Полицейский, находившийся за рулем, погиб на месте от полученных травм. Еще трое участников аварии получили телесные повреждения, их состояние оценивается как стабильное.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины следователи ГБР работают на месте трагедии, выясняют все обстоятельства аварии.

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.

