На Запоріжжі інспектора колонії судитимуть за постачання ув’язненим наркотиків і телефонів

12:54, 29 серпня 2025
Інспектора виправної колонії викрили на системному постачанні ув’язненим наркотиків та телефонів за гроші.
На Запоріжжі судитимуть інспектора виправної колонії, який за гроші організував постачання ув’язненим наркотиків та телефонів. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Вказується, що чоловік працював у виправній установі з 2023 року на посаді молодшого інспектора відділу нагляду та безпеки.

Використовуючи посадові можливості, він вирішив налагодити стабільне джерело додаткового доходу, надаючи платні «послуги» ув’язненим. Зокрема, постачав заборонені для використання телефони та наркотики.

Інспектор діяв за «попереднім замовленням»: за обумовлену винагороду проносив товар на територію колонії, який передавав через схованки.

Вартість передачі телефона становила 2 тисячі гривень, наркотиків — 3,5 тисячі гривень. Гроші він отримував на банківську картку своєї дружини.

Правоохоронці затримали чоловіка під час чергової спроби передати наркотики для одного з ув’язнених.

Фігуранта судитимуть за одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 1 ст. 368 КК України) та незаконний збут наркотичних засобів у місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 307 КК України).

Санкції статей передбачають до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

