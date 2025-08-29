Практика судов
В Запорожье инспектора колонии будут судить за поставку заключенным наркотиков и телефонов

12:54, 29 августа 2025
Инспектора исправительной колонии разоблачили на системном снабжении заключенных наркотиков и телефонов за деньги.
В Запорожской области будут судить инспектора исправительной колонии, который за деньги организовал поставку заключенным наркотиков и телефонов. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Указывается, что мужчина работал в исправительном учреждении с 2023 года на должности младшего инспектора отдела надзора и безопасности.

Используя служебные возможности, он решил наладить стабильный источник дополнительного дохода, предоставляя платные «услуги» заключенным. В частности, поставлял запрещенные к использованию телефоны и наркотики.

Инспектор действовал по «предварительному заказу»: за оговоренное вознаграждение проносил товар на территорию колонии, который передавал через тайники.

Стоимость передачи телефона составляла 2 тысячи гривен, наркотиков — 3,5 тысячи гривен. Деньги он получал на банковскую карту своей жены.

Правоохранители задержали мужчину во время очередной попытки передать наркотики одному из заключенных.

Фигуранта будут судить за получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 368 УК Украины) и незаконный сбыт наркотических средств в местах лишения свободы (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Запорожье ГБР исправительная колония обвинительный акт колония

