На Вінниччині п’ятеро військових відмовилися повертатися до служби після СЗЧ — їм загрожує до 10 років в’язниці

ДБР повідомило про підозру п’яти військовим, які відмовилися повертатися в бойові частини після СЗЧ.

На Вінниччині повідомлено про підозру п’яти військовим, яких розшукали за фактом СЗЧ. Всі вони відмовилися добровільно повертатися на службу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Так, правоохоронці встановили місцеперебування солдатів, які в різний час залишили місця дислокації та відмовилися добровільно повертатися до служби. Попри можливість повернутися до батальйонів та виконувати свій обов’язок у лавах ЗСУ, чоловіки категорично відмовилися захищати державу.

Цих військових було невідкладно затримано згідно зі ст. 615 КПК України. Чоловікам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану).

Фігурантам загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

У ДБР наголошують, що більшість військових, яких розшукують після самовільного залишення частин, погоджуються добровільно повернутися до резервних батальйонів і згодом знову стають до лав Збройних Сил України. Проте є ті, хто свідомо ігнорує присягу та відмовляється від служби навіть під загрозою кримінальної відповідальності.

