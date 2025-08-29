В Винницкой области пятеро военных отказались возвращаться в службу после СЗЧ — им грозит до 10 лет тюрьмы

ГБР сообщило о подозрении пяти военным, которые отказались возвращаться в боевые части после СЗЧ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Винниччине сообщено о подозрении пяти военнослужащим, которых разыскали по факту СЗЧ. Все они отказались добровольно возвращаться на службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, правоохранители установили местонахождение солдат, которые в разное время оставили места дислокации и отказались добровольно возвращаться к службе. Несмотря на возможность вернуться в батальоны и выполнять свой долг в рядах ВСУ, мужчины категорически отказались защищать государство.

Этих военнослужащих были незамедлительно задержаны согласно ст. 615 УПК Украины. Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В ГБР подчеркивают, что большинство военнослужащих, которых разыскивают после самовольного оставления частей, соглашаются добровольно вернуться в резервные батальоны и вскоре снова становятся в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако есть те, кто сознательно игнорирует присягу и отказывается от службы даже под угрозой уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.