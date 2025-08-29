Практика судов
  1. В Украине

В Винницкой области пятеро военных отказались возвращаться в службу после СЗЧ — им грозит до 10 лет тюрьмы

15:09, 29 августа 2025
ГБР сообщило о подозрении пяти военным, которые отказались возвращаться в боевые части после СЗЧ.
В Винницкой области пятеро военных отказались возвращаться в службу после СЗЧ — им грозит до 10 лет тюрьмы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Винниччине сообщено о подозрении пяти военнослужащим, которых разыскали по факту СЗЧ. Все они отказались добровольно возвращаться на службу. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Так, правоохранители установили местонахождение солдат, которые в разное время оставили места дислокации и отказались добровольно возвращаться к службе. Несмотря на возможность вернуться в батальоны и выполнять свой долг в рядах ВСУ, мужчины категорически отказались защищать государство.

Этих военнослужащих были незамедлительно задержаны согласно ст. 615 УПК Украины. Мужчинам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения).

Фигурантам грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

В ГБР подчеркивают, что большинство военнослужащих, которых разыскивают после самовольного оставления частей, соглашаются добровольно вернуться в резервные батальоны и вскоре снова становятся в ряды Вооруженных Сил Украины. Однако есть те, кто сознательно игнорирует присягу и отказывается от службы даже под угрозой уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ военные армия ГБР военная служба СЗЧ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва