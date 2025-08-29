Практика судів
Україна наполягає на прискоренні постачання озброєнь із США та гарантіях безпеки – Зеленський

15:27, 29 серпня 2025
За словами Зеленський, головне питання переговорів у США – швидкість постачання зброї за програмою PURL.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація в США зосередиться на обговоренні прискорення програми PURL (Purchase of U.S. Resources and Logistics) та дипломатичного треку, зокрема координації підготовки зустрічей на рівні лідерів і питань гарантій безпеки.

«У нас є з американською стороною кілька питань. Перше питання - програма PURL. Ми купуємо зброю Сполучених Штатів Америки. У нас є Данія, Норвегія, Швеція на 500 млн, Німеччина на 500 млн, Канада … на 500 млн, Бельгія сьогодні на ранок підтвердила 100 млн. Ми хочемо, щоб цей коридор працював трішки швидше. Це питання номер один», – підкреслив Зеленський.

Глава держави також наголосив, що Росія своїми атаками на цивільне населення демонструє неготовність до дипломатичних рішень. У зв’язку з цим Україна ініціювала засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, 29 серпня, для обговорення цих атак. Інтереси України на засіданні представлятиме прем’єр-міністр Юлія Свириденко, яка також проведе зустрічі з представниками американського бізнесу, зокрема потенційними інвесторами.

«Що стосується треку, там голова офісу (Андрій Єрмак - ред.) буде зустрічатися з Віткофом, так, як ми домовилися з президентом Трампом. Віткофф, Рубіо, і підключається Джей Ді Венс,… з нашого боку Єрмак, Умєров, і підключається Кислиця», – зазначив Зеленський.

Президент додав, що українська делегація обговорить із Віткоффом питання координації підготовки майбутніх зустрічей, а також гарантії безпеки. «Щодо гарантій безпеки, чому ми організовуємо, наприклад, на наступному тижні європейський трек, тому що нам треба все, щоб архітектура вже взагалі була зрозуміла всім. Потім ми хочемо так само підключитись до президента Трампа упродовж однієї зустрічі наступного тижня і сказати, як ми це бачимо», – підкреслив Зеленський.

