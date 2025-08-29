Практика судов
  1. В Украине

Украина настаивает на ускорении поставок вооружений из США и гарантиях безопасности – Зеленский

15:27, 29 августа 2025
По словам Зеленского, главный вопрос переговоров в США – скорость поставок оружия по программе PURL.
Украина настаивает на ускорении поставок вооружений из США и гарантиях безопасности – Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в США сосредоточится на обсуждении ускорения программы PURL (Purchase of U.S. Resources and Logistics) и дипломатического трека, в частности координации подготовки встреч на уровне лидеров и вопросов гарантий безопасности.

«У нас есть с американской стороной несколько вопросов. Первый вопрос – программа PURL. Мы покупаем оружие Соединенных Штатов Америки. У нас есть Дания, Норвегия, Швеция на 500 млн, Германия на 500 млн, Канада … на 500 млн, Бельгия сегодня утром подтвердила 100 млн. Мы хотим, чтобы этот коридор работал немного быстрее. Это вопрос номер один», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Россия своими атаками на гражданское население демонстрирует неготовность к дипломатическим решениям. В связи с этим Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа, для обсуждения этих атак. Интересы Украины на заседании будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко, которая также проведет встречи с представителями американского бизнеса, в частности потенциальными инвесторами.

«Что касается трека, там глава офиса (Андрей Ермак – ред.) будет встречаться с Виткоффом, так, как мы договорились с президентом Трампом. Виткофф, Рубио, и подключается Джей Ди Венс,... с нашей стороны Ермак, Умеров, и подключается Кислица», - отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинская делегация обсудит с Виткоффом вопросы координации подготовки будущих встреч, а также гарантии безопасности. «Что касается гарантий безопасности, почему мы организуем, например, на следующей неделе европейский трек, потому что нам нужно все, чтобы архитектура уже вообще была понятна всем. Затем мы хотим так же подключиться к президенту Трампу в течение одной встречи на следующей неделе и сказать, как мы это видим», – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США оружие безопасность Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Крат
    Василь Крат
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Олександра Яновська
    Олександра Яновська
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Марина Семененко
    Марина Семененко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Марина Шаховніна
    Марина Шаховніна
    суддя Подільського районного суду міста Києва