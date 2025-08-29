Украина настаивает на ускорении поставок вооружений из США и гарантиях безопасности – Зеленский

По словам Зеленского, главный вопрос переговоров в США – скорость поставок оружия по программе PURL.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская делегация в США сосредоточится на обсуждении ускорения программы PURL (Purchase of U.S. Resources and Logistics) и дипломатического трека, в частности координации подготовки встреч на уровне лидеров и вопросов гарантий безопасности.

«У нас есть с американской стороной несколько вопросов. Первый вопрос – программа PURL. Мы покупаем оружие Соединенных Штатов Америки. У нас есть Дания, Норвегия, Швеция на 500 млн, Германия на 500 млн, Канада … на 500 млн, Бельгия сегодня утром подтвердила 100 млн. Мы хотим, чтобы этот коридор работал немного быстрее. Это вопрос номер один», - подчеркнул Зеленский.

Глава государства также отметил, что Россия своими атаками на гражданское население демонстрирует неготовность к дипломатическим решениям. В связи с этим Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН в пятницу, 29 августа, для обсуждения этих атак. Интересы Украины на заседании будет представлять премьер-министр Юлия Свириденко, которая также проведет встречи с представителями американского бизнеса, в частности потенциальными инвесторами.

«Что касается трека, там глава офиса (Андрей Ермак – ред.) будет встречаться с Виткоффом, так, как мы договорились с президентом Трампом. Виткофф, Рубио, и подключается Джей Ди Венс,... с нашей стороны Ермак, Умеров, и подключается Кислица», - отметил Зеленский.

Президент добавил, что украинская делегация обсудит с Виткоффом вопросы координации подготовки будущих встреч, а также гарантии безопасности. «Что касается гарантий безопасности, почему мы организуем, например, на следующей неделе европейский трек, потому что нам нужно все, чтобы архитектура уже вообще была понятна всем. Затем мы хотим так же подключиться к президенту Трампу в течение одной встречи на следующей неделе и сказать, как мы это видим», – подчеркнул Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.