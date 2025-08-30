Практика судів
  1. В Україні

На Одещині судитимуть чиновника, який брав 100 тисяч за видачу дозвільних документів на ведення торгівлі

07:54, 30 серпня 2025
Чиновник планував отримувати ще й щомісячну «плату» за невтручання у ведення бізнесу.
На Одещині судитимуть чиновника, який брав 100 тисяч за видачу дозвільних документів на ведення торгівлі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця однієї з районних адміністрацій Одеської міськради, який «торгував» дозвільними документами. Про це повідомляє обласна прокуратура. 

Під час розслідування встановлено, що цей чоловік, тимчасово виконуючи обов’язки голови райадміністрації, запропонував підприємцю за 100 тис. грн виготовити та видати дозвільні документи на розміщення 4 торговельних точок. Також посадовець обіцяв сприяти в укладенні договорів на користування цими об’єктами торгівлі.

Крім основної суми чиновник планував отримувати ще й щомісячну «плату» – по 1000 грн за кожну точку для безперешкодного ведення бізнесу.

У червні цього року правоохоронці затримали представника райадміністрації «на гарячому» в службовому кабінеті, під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі його звільнили із займаної посади.

 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Добір на посади суддів місцевих судів — тестування когнітивних здібностей майже 5 тисяч кандидатів та суддів відбуватиметься з 9 по 17 вересня, графік

У ВККС повідомили, як у вересні кандидати та судді складатимуть тестування когнітивних здібностей.

Кабмін розширив програму підготовки операторів безпілотних систем, відкривши ринок навчання операторів НРК та водних дронів

Тепер військові зможуть опановувати сертифіковане навчання у приватних школах, а держава буде оплачувати ці курси.

Хто стане членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: фінальний список

На дві вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента є шість претендентів – суддя, детектив НАБУ, колишні члени ВККС та КДКП.

Уряд опублікував зміни до механізму зупинення реєстрації податкових накладних

Для бізнесу у регіонах з ризиком бойових дій передбачена безумовна реєстрація накладних, і для малого та середнього бізнесу — вищі порогові значення для безумовної реєстрації та «позитивної історії».

Кабмін визначив обласні військові адміністрації та КМВА замовниками щодо здійснення оборонних закупівель за рахунок коштів добровільних внесків

Кошти із спеціального рахунка для збору коштів на підтримку ЗСУ за погодженням з Міноборони можуть перераховуватися Київській міській військовій адміністрації для здійснення закупівель товарів, зокрема оборонного призначення та подвійного використання.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області