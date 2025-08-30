На Одещині судитимуть чиновника, який брав 100 тисяч за видачу дозвільних документів на ведення торгівлі

Чиновник планував отримувати ще й щомісячну «плату» за невтручання у ведення бізнесу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього посадовця однієї з районних адміністрацій Одеської міськради, який «торгував» дозвільними документами. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Під час розслідування встановлено, що цей чоловік, тимчасово виконуючи обов’язки голови райадміністрації, запропонував підприємцю за 100 тис. грн виготовити та видати дозвільні документи на розміщення 4 торговельних точок. Також посадовець обіцяв сприяти в укладенні договорів на користування цими об’єктами торгівлі.

Крім основної суми чиновник планував отримувати ще й щомісячну «плату» – по 1000 грн за кожну точку для безперешкодного ведення бізнесу.

У червні цього року правоохоронці затримали представника райадміністрації «на гарячому» в службовому кабінеті, під час одержання неправомірної вигоди.

Наразі його звільнили із займаної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.