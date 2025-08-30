В Одесской области будут судить чиновника, который брал 100 тысяч за выдачу разрешительных документов на ведение торговли

Чиновник планировал получать еще и ежемесячную «плату» за невмешательство в ведение бизнеса.

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника одной из районных администраций Одесского горсовета, который «торговал» разрешительными документами. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования установлено, что этот мужчина, временно исполняющий обязанности главы райадминистрации, предложил предпринимателю за 100 тыс. грн изготовить и выдать разрешительные документы на размещение 4 торговых точек. Также должностное лицо обещало содействовать в заключении договоров на пользование этими объектами торговли.

Кроме основной суммы, чиновник планировал получать еще и ежемесячную «плату» – по 1000 грн за каждую точку для беспрепятственного ведения бизнеса.

В июне этого года правоохранители задержали представителя райадминистрации «на горячем» в служебном кабинете, при извлечении неправомерной выгоды.

На сегодня его уволили с занимаемой должности.

