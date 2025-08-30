Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области будут судить чиновника, который брал 100 тысяч за выдачу разрешительных документов на ведение торговли

07:54, 30 августа 2025
Чиновник планировал получать еще и ежемесячную «плату» за невмешательство в ведение бизнеса.
В Одесской области будут судить чиновника, который брал 100 тысяч за выдачу разрешительных документов на ведение торговли
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего чиновника одной из районных администраций Одесского горсовета, который «торговал» разрешительными документами. Об этом сообщает областная прокуратура.

В ходе расследования установлено, что этот мужчина, временно исполняющий обязанности главы райадминистрации, предложил предпринимателю за 100 тыс. грн изготовить и выдать разрешительные документы на размещение 4 торговых точек. Также должностное лицо обещало содействовать в заключении договоров на пользование этими объектами торговли.

Кроме основной суммы, чиновник планировал получать еще и ежемесячную «плату» – по 1000 грн за каждую точку для беспрепятственного ведения бизнеса.

В июне этого года правоохранители задержали представителя райадминистрации «на горячем» в служебном кабинете, при извлечении неправомерной выгоды.

На сегодня его уволили с занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Правительство расширило программу подготовки операторов беспилотных систем, открыв рынок обучения операторов НРК и водных дронов

Теперь военные смогут проходить сертифицированное обучение в частных школах, а государство будет оплачивать эти курсы.

Кто станет членами Высшего совета правосудия по квоте Президента: финальный список

На две вакантных должности членов Совета правосудия по квоте президента есть шесть претендентов – судья, детектив НАБУ, бывшие члены ВККС и КДКП.

Правительство опубликовало изменения в механизм приостановления регистрации налоговых накладных

Для бизнеса в регионах с риском боевых действий предусмотрена безусловная регистрация накладных, а для малого и среднего бизнеса — более высокие пороговые значения для безусловной регистрации и «положительной истории».

Кабмин определил областные военные администрации и КГВА заказчиками по осуществлению оборонных закупок за счет средств добровольных взносов

Средства со специального счета для сбора средств на поддержку ВСУ по согласованию с Минобороны могут перечисляться Киевской городской военной администрации для осуществления закупок товаров, в частности оборонного назначения и двойного использования.

Кабмин утвердил план мероприятий по обмену данными граждан между различными реестрами

Что касается планов урегулирования вопроса, чтобы гражданин мог видеть в мобильном приложении «Дія» факты обмена его персональными данными или доступа к ним, то соответствующая техническая возможность планируется к реализации только к маю 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області