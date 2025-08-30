В Одесі криптотрейдер ошукав людей на 40 млн гривень

Чоловік зняв офісне приміщення, запевняв забезпечених знайомих у перспективах великих доходів і розповідав їм про нібито наявний «особливий інвестиційний фонд».

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одесі судитимуть криптотрейдера, якого звинувачують у шахрайстві в особливо великих розмірах, повідомили в обласній прокуратурі.

Встановлено, що чоловік представлявся досвідченим трейдером, який нібито працює на міжнародних криптобіржах, зокрема Binance. Він орендував офіс, обіцяв заможним знайомим високі прибутки та говорив про існування "спеціального фонду".

Спочатку "інвестори" отримували по 15 % щомісяця, що створювало ілюзію стабільності. Згодом виплати припинилися. Насправді жодних операцій на біржах обвинувачений не проводив, а гроші переводив у криптовалюту.

Схема діяла понад рік. Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих. Загальна сума збитків перевищує 40 млн грн.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили комп’ютерну техніку, телефони, носії інформації, чорнові записи та готівку.

За клопотанням прокуратури його взяли під варту, а на майно наклали арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.