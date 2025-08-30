В Одессе криптотрейдер обманул людей на 40 млн гривен

Мужчина снял офисное помещение, уверял обеспеченных знакомых в перспективах больших доходов и рассказывал им о якобы имеющемся «особом инвестиционном фонде».

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе будут судить криптотрейдера, обвиняемого в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщили в областной прокуратуре.

Установлено, что мужчина представлялся опытным трейдером, якобы работающим на международных криптобиржах, в том числе Binance. Он арендовал офис, обещал богатым знакомым высокие прибыли и говорил о существовании "специального фонда".

Сначала "инвесторы" получали по 15% ежемесячно, что создавало иллюзию стабильности. Со временем выплаты прекратились. На самом деле, никаких операций на биржах обвиняемый не проводил, а деньги переводил в криптовалюту.

Схема действовала больше года. Известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Общая сумма ущерба превышает 40 млн грн.

Во время обысков у подозреваемого изъяли компьютерную технику, телефоны, носители информации, черновые записи и наличные деньги.

По ходатайству прокуратуры его заключили под стражу, а на имущество наложили арест.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.