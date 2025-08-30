Практика судів
У Держпраці пояснили, чи має право роботодавець обмежувати вакансії за віком чи статтю

22:30, 30 серпня 2025
Заборонено вказувати вікові обмеження та стать кандидатів, окрім випадків, коли робота вимагає особливих умов.
У Держпраці пояснили, чи має право роботодавець обмежувати вакансії за віком чи статтю
Під час пошуку нових працівників деякі роботодавці вказують у вакансіях бажаний вік або стать кандидатів. Однак такі вимоги можуть порушувати норми трудового законодавства України, оскільки дискримінація за віковою чи гендерною ознакою заборонена.

Згідно зі статтею 24¹ Закону України «Про рекламу», роботодавцям заборонено вказувати у вакансіях вимоги щодо віку кандидатів або обмежувати прийом на роботу лише жінками чи лише чоловіками. Винятком можуть бути лише ті випадки, коли характер роботи об’єктивно потребує працівників певної статі.

Також не допускаються будь-які переваги за расовими, етнічними, релігійними, політичними чи мовними ознаками, а також через місце проживання чи майновий стан. Такі вимоги вважаються дискримінаційними та порушують законодавство.

У разі порушення зазначених вимог роботодавець-рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення.

