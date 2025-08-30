В Гоструда объяснили, имеет ли право работодатель ограничивать вакансии по возрасту или полу

Запрещено указывать возрастные ограничения и пол кандидатов, за исключением случаев, когда работа требует особых условий.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

При поиске новых работников некоторые работодатели указывают в вакансиях желаемый возраст или пол кандидатов. Однако такие требования могут нарушать нормы трудового законодательства Украины, поскольку дискриминация по возрастному или гендерному признаку запрещена.

Согласно статье 241 Закона Украины «О рекламе», работодателям запрещено указывать в вакансиях требования по возрасту кандидатов или ограничивать прием на работу только женщинами или мужчинами. Исключением могут быть только те случаи, когда характер работы объективно нуждается в работниках определенного пола.

Также не допускаются какие-либо преимущества по расовым, этническим, религиозным, политическим или языковым признакам, а также из-за места жительства или имущественного положения. Такие требования считаются дискриминационными и нарушают законодательство.

В случае нарушения указанных требований работодатель-рекламодатель уплачивает в государственный бюджет штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент совершения нарушения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.