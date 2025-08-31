Практика судів
  1. В Україні

У Києві під час затримання водія пасажирка побила поліцейських

17:17, 31 серпня 2025
Під час затримання водія його пасажирка напала на патрульних, стверджують у поліції.
У Києві під час затримання водія пасажирка побила поліцейських
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі Києва патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил дорожнього руху — водій не пропустив пішоходів на переході.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП (Ухилення від обліку або проходження мобілізаційної підготовки). У звʼязку із чим чоловік підлягає адміністративному затриманню та доставленню до ТЦК.

Як вказують у поліції, водій намагався втекти, але його затримали із застосуванням кайданок.

У момент затримання пасажирка авто почала бити патрульних, завдавши тілесних ушкоджень одній із поліцейських. Жінку також затримали та передали слідчим. Згодом вона заявила, що може бути вагітною.

На місце викликали «швидку»: водій і пасажирка медичної допомоги не потребували, постраждалій патрульній допомогли медики.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали:

  • винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги в русі пішоходам) КУпАП;
  • протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;
  • протокол затримання та доставили розшукуваного до ТЦК.

Обставини інциденту встановлюють слідчі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Київ ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Відсутність дорожнього знака «населений пункт» не вимагала від водія дотримання положень, які регламентують рух у населеному пункті – Верховний Суд

Захисник зазначав, що на дорозі, де сталася ДТП, були відсутні інформативні знаки «населений пункт», «пішохідний перехід», «нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг», однак не вивчено, яким чином їх відсутність вплинула на законність прийнятих рішень.

Жінка розраховувалася за товари у різних магазинах банківською карткою потерпілого, але у жодному з інкримінованих епізодів сума не перевищувала нижньої межі – Верховний Суд висловився щодо відповідальності

Вартість викраденого майна визначається загальною сумою завданої матеріальної шкоди, навіть якщо в жодному з інкримінованих епізодів сума викраденого майна не перевищувала нижньої межі, необхідної для притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 185 КК – Верховний Суд.

Залучення до робіт з підвищеною небезпекою підрядника, а не штатного працівника, не звільняє директора підприємства від кримінальної відповідальності за порушення правил безпеки — Верховний Суд

Між товариством та підрядником були відсутні трудові відносини, оскільки він не був працівником товариства, а виконував роботи на підставі договору підряду, укладеного із цим товариством, а за умовами цього договору сам підрядник мав дбати про особисту безпеку.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду