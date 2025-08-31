У Києві під час затримання водія пасажирка побила поліцейських

Під час затримання водія його пасажирка напала на патрульних, стверджують у поліції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Дарницькому районі Києва патрульні зупинили автомобіль Hyundai за порушення правил дорожнього руху — водій не пропустив пішоходів на переході.

Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що чоловік перебуває в розшуку за ст. 210 КУпАП (Ухилення від обліку або проходження мобілізаційної підготовки). У звʼязку із чим чоловік підлягає адміністративному затриманню та доставленню до ТЦК.

Як вказують у поліції, водій намагався втекти, але його затримали із застосуванням кайданок.

У момент затримання пасажирка авто почала бити патрульних, завдавши тілесних ушкоджень одній із поліцейських. Жінку також затримали та передали слідчим. Згодом вона заявила, що може бути вагітною.

На місце викликали «швидку»: водій і пасажирка медичної допомоги не потребували, постраждалій патрульній допомогли медики.

Патрульні склали на водія відповідні адмінматеріали:

винесли постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги в русі пішоходам) КУпАП;

протокол за ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП;

протокол затримання та доставили розшукуваного до ТЦК.

Обставини інциденту встановлюють слідчі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.