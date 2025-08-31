В Киеве во время задержания водителя пассажирка избила полицейских

При задержании водителя его пассажирка напала на патрульных, утверждают в полиции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение правил дорожного движения — водитель не пропустил пешеходов на переходе.

Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 КУоАП (Уклонение от учета или прохождения мобилизационной подготовки). В связи с этим он подлежит административному задержанию и доставке в ТЦК.

Как указали в полиции, водитель попытался убежать, но его задержали с применением наручников.

В момент задержания пассажирка автомобиля начала бить патрульных, причинив телесные повреждения одной из полицейских. Женщину также задержали и передали следователям. Позднее она заявила, что может быть беременной.

На место вызвали «скорую»: водитель и пассажирка в медицинской помощи не нуждались, пострадавшей полицейской помощь оказали врачи.

Патрульные составили на водителя соответствующие админматериалы:

• вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП;

• протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;

• протокол задержания и доставили разыскиваемого в ТЦК.

Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.