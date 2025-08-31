Практика судов
В Киеве во время задержания водителя пассажирка избила полицейских

17:17, 31 августа 2025
При задержании водителя его пассажирка напала на патрульных, утверждают в полиции.
В Дарницком районе Киева патрульные остановили автомобиль Hyundai за нарушение правил дорожного движения — водитель не пропустил пешеходов на переходе.

Во время проверки документов правоохранители выяснили, что мужчина находится в розыске по ст. 210 КУоАП (Уклонение от учета или прохождения мобилизационной подготовки). В связи с этим он подлежит административному задержанию и доставке в ТЦК.

Как указали в полиции, водитель попытался убежать, но его задержали с применением наручников.

В момент задержания пассажирка автомобиля начала бить патрульных, причинив телесные повреждения одной из полицейских. Женщину также задержали и передали следователям. Позднее она заявила, что может быть беременной.

На место вызвали «скорую»: водитель и пассажирка в медицинской помощи не нуждались, пострадавшей полицейской помощь оказали врачи.

Патрульные составили на водителя соответствующие админматериалы:
• вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам) КУоАП;
• протокол по ст. 185 (Злостное неповиновение законному требованию полицейского) КУоАП;
• протокол задержания и доставили разыскиваемого в ТЦК.

Обстоятельства инцидента устанавливают следователи.

полиция Киев ТЦК

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

