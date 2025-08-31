Військовослужбовець з Одещини хотів допомогти сину та ще двом чоловікам втекти за кордон

На Одещині затримали військовослужбовця спецпідрозділу, який намагався незаконно переправити сина та ще двох чоловіків через кордон, використовуючи форму і службове посвідчення.

На Одещині правоохоронці зірвали спробу незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Викрито військовослужбовця правоохоронного органу спеціального призначення. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у липні 2025 року він погодився допомогти своєму сину та ще двом чоловікам призовного віку незаконно виїхати за межі України.

Для того, щоб уникнути перевірок, підозрюваний забезпечив їх військовою формою та під час поїздки використовував своє службове посвідчення, представляючи пасажирів як військовослужбовців.

Усі вони прямували до кордону з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Двоє з чоловіків на той час перебували у самовільному залишенні військової частини.

Підозрюваного та пасажирів затримали одразу після прибуття до обраного місця перетину кордону.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 514 716 гривень.

