Практика судів
  1. В Україні

Військовослужбовець з Одещини хотів допомогти сину та ще двом чоловікам втекти за кордон

20:38, 31 серпня 2025
На Одещині затримали військовослужбовця спецпідрозділу, який намагався незаконно переправити сина та ще двох чоловіків через кордон, використовуючи форму і службове посвідчення.
Військовослужбовець з Одещини хотів допомогти сину та ще двом чоловікам втекти за кордон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Одещині правоохоронці зірвали спробу незаконного виїзду військовозобов’язаних за кордон. Викрито військовослужбовця правоохоронного органу спеціального призначення. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, у липні 2025 року він погодився допомогти своєму сину та ще двом чоловікам призовного віку незаконно виїхати за межі України.

Для того, щоб уникнути перевірок, підозрюваний забезпечив їх військовою формою та під час поїздки використовував своє службове посвідчення, представляючи пасажирів як військовослужбовців.

Усі вони прямували до кордону з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою. Двоє з чоловіків на той час перебували у самовільному залишенні військової частини.

Підозрюваного та пасажирів затримали одразу після прибуття до обраного місця перетину кордону.

Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у виді застави в сумі 514 716 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Одеса мобілізація військовозобов'язаний перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Міноборони пропонує змінити умови для накладення штрафів на керівників держорганів за невиконання судових рішень

У справах проти державних органів штраф пропонується застосовувати до керівника органу влади лише у тому разі, якщо суд зобов’язав його особисто подати звіт про виконання судового рішення.

Апеляційний суд скасував вирок, вказавши на використання судом першої інстанції ChatGPT — чи виявив ознаки цього сам ChatGPT

Водночас за аналізом самого ChatGPT, вірогідність того, що вирок «писав» ШІ складає 10-15%.

Верховний Суд висловився щодо допустимості протоколів оглядів інтернет-сторінок і телеграм-каналів як доказів у кримінальному процесі

Верховний Суд вказав, що сторона захисту не спростувала відповідну інформацію, надану органом досудового розслідування.

У Верховній Раді пропонують спростити призначення на посади прокурорів окружних прокуратур з числа не прокурорів

Особу, яка не обіймала посаду прокурора до липня 2025 року, можна буде призначити не лише прокурором Офісу Генерального прокурора чи обласної прокуратури, але й до окружної прокуратури – законопроект.

Рахункова палата виявила ризик — значну залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки

У процесі аналізу виконання держбюджету Рахункова палата встановила низку недоліків – зокрема це значна залежність державного бюджету від зовнішньої підтримки.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду