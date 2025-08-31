Военнослужащий из Одесской области хотел помочь сыну и еще двоим мужчинам бежать за границу

В Одесской области задержали военнослужащего спецподразделения, которое пыталось незаконно переправить сына и еще двух мужчин через границу, используя форму и служебное удостоверение.

В Одесской области правоохранители сорвали попытку незаконного выезда военнообязанных за границу. Выявлен военнослужащий правоохранительного органа специального назначения. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в июле 2025 года он согласился помочь своему сыну и ещё двум мужчинам призывного возраста незаконно выехать за пределы Украины.

Чтобы избежать проверок, подозреваемый обеспечил их военной формой и во время поездки использовал своё служебное удостоверение, представляя пассажиров как военнослужащих.

Все они направлялись к границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Двое из мужчин на тот момент находились в самовольном оставлении воинской части.

Подозреваемого и пассажиров задержали сразу после прибытия к выбранному месту пересечения границы.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 514 716 гривен.

