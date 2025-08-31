Практика судов
  1. В Украине

Военнослужащий из Одесской области хотел помочь сыну и еще двоим мужчинам бежать за границу

20:38, 31 августа 2025
В Одесской области задержали военнослужащего спецподразделения, которое пыталось незаконно переправить сына и еще двух мужчин через границу, используя форму и служебное удостоверение.
Военнослужащий из Одесской области хотел помочь сыну и еще двоим мужчинам бежать за границу
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области правоохранители сорвали попытку незаконного выезда военнообязанных за границу. Выявлен военнослужащий правоохранительного органа специального назначения. Об этом сообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

По данным следствия, в июле 2025 года он согласился помочь своему сыну и ещё двум мужчинам призывного возраста незаконно выехать за пределы Украины.

Чтобы избежать проверок, подозреваемый обеспечил их военной формой и во время поездки использовал своё служебное удостоверение, представляя пассажиров как военнослужащих.

Все они направлялись к границе с непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой. Двое из мужчин на тот момент находились в самовольном оставлении воинской части.

Подозреваемого и пассажиров задержали сразу после прибытия к выбранному месту пересечения границы.

Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме 514 716 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Одесса мобилизация военнообязанный пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минобороны предлагает изменить условия для наложения штрафов на руководителей госорганов за неисполнение судебных решений

В делах против государственных органов штраф предлагается применять к руководителю органа власти только в том случае, если суд обязал его лично подать отчет об исполнении судебного решения.

Апелляционный суд отменил приговор, указав на использование судом первой инстанции ChatGPT – выявил ли признаки этого сам ChatGPT

В то же время по анализу самого ChatGPT, вероятность того, что приговор «писал» ИИ, составляет 10–15%.

Верховный Суд высказался о допустимости протоколов осмотров интернет-страниц и телеграм-каналов как доказательств в уголовном процессе

Верховный Суд указал, что сторона защиты не опровергла соответствующую информацию, предоставленную органом досудебного расследования.

В Верховной Раде предлагают упростить назначение на должности прокуроров окружных прокуратур для лиц, не имеющих прокурорского опыта

Лицо, которое не занимало должность прокурора до июля 2025 года, можно будет назначить не только прокурором Офиса Генерального прокурора или областной прокуратуры, но и окружной прокуратуры — законопроект.

Счетная палата обнаружила риск — значительную зависимость государственного бюджета от внешней поддержки

В процессе анализа исполнения госбюджета Счетная палата установила ряд недостатков — в частности, это значительная зависимость государственного бюджета от внешней поддержки.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олег Татаров
    Олег Татаров
    заступник керівника Офісу Президента України
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду